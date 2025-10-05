Уэбб признал судейскую ошибку в матче "Брентфорда" и МЮ

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб подтвердил "Манчестер Юнайтед", что рефери Крейг Поусон должен был удалить защитника "Брентфорда" Натана Коллинса в матче Премьер-Лиги в прошлый уикенд.

В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Брентфорда", не сумев закрепить достигнутый против "Челси" успех.



На 71-й минуте данного матча, когда счет еще был 2:1, Коллинс нарушил правила на Бриане Мбемо в своей штрафной, и Бруну Фернандешу предоставилась возможность восстановить равновесие, однако голкипер Кувин Келлехер отразил пенальти в исполнении капитана "красных дьяволов".



К удивлению многих, в этом эпизоде Поусон показал Коллинсу только желтую карточку, хотя Натан сорвал явную голевую возможность, и "Юнайтед" даже официально обратился к судейскому корпусу за разъяснениями, сообщает Daily Mail.



В ответном письме, отправленном лично Уэббом, судейский корпус признал, что Поусон и VAR совершили ошибку, и Коллинса следовало удалить с поля.