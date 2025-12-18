Возвращение Хаверца было отложено до середины января

Кай Хаверц У нападающего "Арсенала" Кая Хаверца случился рецидив в процессе восстановления после травмы колена.

Хаверц получил травму колена еще в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 августа, неделю спустя перенеся операцию.

Как стало известно Daily Mail, в ноябре Хаверц был в одной неделе от попадания в заявку "Арсенала" на матч, но во время одной из заключительных тренировок перед запланированным возвращением на футбольное поле Кай снова повредил свое колено.

В результате возвращение Хаверца было отложено до середины января. После своего рецидива 26-летний немец до сих пор не возобновил тренировки.

Наиболее вероятным матчем, к которому может поправиться Хаверц, называется выезд к "Портсмуту" в Кубке Англии 11 января.



