У нападающего "Арсенала" Кая Хаверца случился рецидив в процессе восстановления после травмы колена.

Хаверц получил травму колена еще в матче первого тура Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" 17 августа, неделю спустя перенеся операцию.



Как стало известно Daily Mail, в ноябре Хаверц был в одной неделе от попадания в заявку "Арсенала" на матч, но во время одной из заключительных тренировок перед запланированным возвращением на футбольное поле Кай снова повредил свое колено.



В результате возвращение Хаверца было отложено до середины января. После своего рецидива 26-летний немец до сих пор не возобновил тренировки.



Наиболее вероятным матчем, к которому может поправиться Хаверц, называется выезд к "Портсмуту" в Кубке Англии 11 января.