"Тоттенхэм" готов продать Бреннана Джонсона

"Тоттенхэм" готов продать нападающего Бреннана Джонсона в зимнее трансферное окно.

По информации BBC, "Тоттенхэм" активно не ищет покупателя на Джонсона, однако открыт к предложениям по 24-летнему игроку сборной Уэльса.



Нынешний главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк не собирается стоять на пути у Джонсона, который при его предшественнике Анге Постекоглу стал лучшим бомбардиром "шпор" в прошлом сезоне Премьер-Лиги с 11 голами.



В прошлом сезоне Джонсон также забил победный для "Тоттенхэма" гол в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", но в этой кампании Бреннан лишь шесть раз выходил в старте и только дважды отличился в рамках Премьер-Лиги.



Сам Джонсон тоже может быть открыт к расставанию с "Тоттенхэмом", потому что приближается Чемпионат Мира, а Бреннану нужна регулярная игровая практика.



Летом 2023 "Тоттенхэм" потратил 47.5 млн. фунтов на приглашение Джонсона из "Ноттингем Форест", и очевидно, что "шпорам" будет затруднительно вернуть свои инвестиции в нападающего.