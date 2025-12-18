"Сити" рассматривает Мареску в качестве возможного преемника Гвардиолы

"Манчестер Сити" рассматривает главного тренера "Челси" Энцо Мареску в качестве возможного преемника Хосепа Гвардиолы, если тот покинет клуб в конце сезона.

Контракт Гвардиолы рассчитан до июня 2027, однако источник из "Сити" на условиях анонимности сообщил The Athletic, что внутри клуба растут опасения насчет ухода Хосепа уже в конце этого сезона.



Поэтому существует немалая вероятность, что в ближайшие месяцы "Сити" придется искать нового рулевого, и в таком случае случае "горожане" будут готовы рассмотреть кандидатуру Марески.



Мареска — не чужой для "Сити" человек. Энцо трудился в академии "горожан", а в сезоне 2021/22 ассистировал Гвардиоле в первой команде.



Контракт самого Марески истекает только в 2029 году и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, однако в последнее время Энцо не ладит с руководством "Челси", что обернулось его нашумевшим интервью с словами о "48 худших часах" с момента перехода в клуб.