Оуэн: "Ливерпуля" по-прежнему стоит опасаться"

Майкл Оуэн Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн предупредил, что конкурентам по Премьер-Лиге по-прежнему стоит опасаться "красных".

В этом сезоне Премьер-Лиги "Ливерпуль" потерпел уже шесть поражений — на два больше, чем за весь прошлый, в котором команда Арне Слота завоевала титул.

Однако Оуэн считает, что не все так плохо, и "Ливерпуль" еще может спасти этот сезон.

"Они получат уверенность от того, что (против "Брайтона") оформили "клин-шит" и одержали победу после непростого выезда в Европе. Это серьезная и хорошая команда".

"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой в мире, если каждый будет играть на своем пике".

"Конечно, они не показывают этого регулярно, но они с легкостью выиграли лигу в прошлом году и подписали невероятных игроков, инвестировав в будущее, и эти игроки еще покажут себя".

"Эта команда никуда не денется и будет претендентом на титул в следующие пять лет".

"Даже если они играют не очень хорошо, вам по-прежнему стоит опасаться "Ливерпуля". Они победили "Арсенал" и "Астон Виллу", а также хорошо выступают в Лиге Чемпионов. Каждый говорит, что это катастрофа, но они в топ-6 и занимают высокое место в Лиге Чемпионов".

"Пока это не катастрофа, и впереди еще длинный путь, а эти приобретения будут становиться только лучше", — цитирует Оуэна Liverpool Echo.



18.12.2025

