Хатчинсон советует "Ливерпулю" вернуть Эллиотта

Бывший игрок "Ливерпуля" и "Эвертона" Дон Хатчинсон посоветовал "красным" вернуть атакующего полузащитника "Астон Виллы" Харви Эллиотта в январе.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" отправил Эллиотта в "Виллу" на правах аренды с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов.



Это обязательство возникнет, только если Эллиотт сыграет 10 матчей за "Виллу", но главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери уже подтвердил, что постоянного трансфера не будет.



По мнению Хатчинсона, будет лучше, если в январе 22-летний англичанин вернется в "Ливерпуль", нежели еще на полгода останется без игровой практики.



"Наверное, на месте "Ливерпуля" было бы лучше вернуть его и оставить у себя".



"На выходных у них была короткая скамейка, и, наверное, именно поэтому Мо Салаху слегка повезло попасть в число запасных, ведь Гакпо был травмирован, Эндо был травмирован, а Брэдли был дисквалифицирован. Поэтому, думаю, со стороны "Ливерпуля" хорошим шагом было бы вернуть его", — цитирует Хатчинсона Daily Mirror.