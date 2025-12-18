Каррагер: "Дьекерешу будет тяжело стать основным нападающим "Арсенала"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер сомневается, что Виктору Дьекерешу удастся стать основным нападающим "Арсенала".

Дьекереш пока не вполне оправдывает ожидания после своего перехода из "Спортинга" минувшим летом, забив лишь шесть голов в 19 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях.



По мнению Каррагера, в данный момент на острие атак "Арсенала" больше всего заслуживает играть номинальный полузащитник Микель Мерино, а также у "канониров" есть Габриэль Жезус и выздоравливающий Кай Хаверц.



"Давайте будем честны, еще до прихода Дьекереша в Премьер-Лигу люди шептались: "Мы не уверены, что он соответствует уровню реального европейского топ-клуба". Потому что "Арсенал" является именно таким, у них одна из лучших команд в Европе".



"И хотя он не так давно в "Арсенале", вы можете видеть, откуда это взялось".



"Вообще-то, я думаю, Дьекерешу будет тяжело стать основным нападающим "Арсенала". Особенно когда наберет форму Габриэль Жезус, который, как я думаю, лучше Дьекереша как игрок. Думаю, Дьекереш будет забивать больше с течением сезона, но в плане того, что вы хотите от центрального нападающего, Жезус, наверное, лучше".



"Думаю, в данный момент выбором номер один "Арсенала" на позиции центрального нападающего является Мерино. Я знаю, что на выходных играл Дьекереш. Это могло быть связано с тем, что он едва вернулся после травмы и нуждался в практике, а тут домашний матч с "Вулверхэмптоном".



"Мерино великолепен, когда дело касается забитых голов на этой позиции. Он играет практически как "ложная девятка". Кай Хаверц — еще одна версия этого".



"У них есть варианты: действительно хороший нападающий, бомбардир и игроки, которые могут исполнить роль "ложной девятки".



"Вообще-то, я думаю, им потребуются все четверо для завоевания титула, но я не думаю, что кто-либо из них является нападающим мирового уровня, которого искал "Арсенал", — цитирует Каррагера Evening Standard.