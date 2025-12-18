Светская хроника за четверг

Слухи дня Бруну Фернандеш рекомендовал "Манчестер Юнайтед" Мортена Юльманна. "Барселона" хочет Пау Торреса. Хосеп Гвардиола закрывает свой ресторан в Манчестере. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" и "Рома" значительно расходятся в оценке стоимости нападающего Джошуа Зиркзее, за которого "красные дьяволы" хотят 35 миллионов фунтов. (Corriere dello Sport)

"Юнайтед" и "Тоттенхэм" сделали запросы насчет 19-летнего вингера "Кельна" Саида Эль-Малы. (Bild)

Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш рекомендовал своему клубу приобрести полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна, который также интересен "Манчестер Сити". (Record)

"Арсенал" может побороться за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в случае расставания с Габриэлем Мартинелли или Леандро Троссардом. (talkSPORT)

"Тоттенхэм" готов дать зеленый свет на уход из клуба нападающего Бреннана Джонсона в январе. (TEAMtalk)

"Барселона" положила глаз на защитника "Астон Виллы" Пау Торреса. (ESPN)

17-летний вингер "Гремио" Габриэль Мек заинтересовал "Ливерпуль". (Nicolo Schira)

"Рома" следит за нападающим "Эвертона" Бету. (Fabrizio Romano)

"Милан" вступил в переговоры с "Вест Хэмом" насчет аренды нападающего Никласа Фюллькруга. (The Athletic)

"Милан" сделал официальное предложение "Вест Хэму" по аренде Фюллькруга с опцией выкупа, но "молотобойцы" предпочитают обязательство по выкупу. (Sky Sport Germany)

Защитник "Вулверхэмптона" Давид Меллер Волфе вызывает интерес у "Брайтона". (Football Insider)

"Лидс" попытается арендовать нападающего "Милана" Сантьяго Хименеса. (Football Insider)

Другое

Ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы задумываются о приглашении главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)

"Фулхэм" надеется совершить прорыв в переговорах со своим главным тренером Марку Силвой о новом контракте. (TEAMtalk)

Главный тренер "Ференцвароша" Робби Кин отверг интерес из Англии и заключил новый контракт с венгерским клубом. (Daily Mail)

ФИФА увеличит призовые ЧМ-2026 на 50 процентов — до 545 млн. фунтов. Победитель турнира заработает 37 млн. фунтов. (BBC)

21-летний нападающий "Маклсфилда" Итан Маклеод разбился на автомобиле, возвращаясь домой после матча. (BBC)

22-летний полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем встречается с 28-летней девушкой. (The Sun)

Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола закрывает свой ресторан испанской кухни в Манчестере из-за "сложных условий ведения бизнеса и возросших издержек". (The Sun)



Дата 18.12.2025 12:00

