Светская хроника за четверг

Бруну Фернандеш рекомендовал "Манчестер Юнайтед" Мортена Юльманна. "Барселона" хочет Пау Торреса. Хосеп Гвардиола закрывает свой ресторан в Манчестере. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" и "Рома" значительно расходятся в оценке стоимости нападающего Джошуа Зиркзее, за которого "красные дьяволы" хотят 35 миллионов фунтов. (Corriere dello Sport)



"Юнайтед" и "Тоттенхэм" сделали запросы насчет 19-летнего вингера "Кельна" Саида Эль-Малы. (Bild)



Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш рекомендовал своему клубу приобрести полузащитника "Спортинга" Мортена Юльманна, который также интересен "Манчестер Сити". (Record)



"Арсенал" может побороться за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо в случае расставания с Габриэлем Мартинелли или Леандро Троссардом. (talkSPORT)



"Тоттенхэм" готов дать зеленый свет на уход из клуба нападающего Бреннана Джонсона в январе. (TEAMtalk)



"Барселона" положила глаз на защитника "Астон Виллы" Пау Торреса. (ESPN)



17-летний вингер "Гремио" Габриэль Мек заинтересовал "Ливерпуль". (Nicolo Schira)



"Рома" следит за нападающим "Эвертона" Бету. (Fabrizio Romano)



"Милан" вступил в переговоры с "Вест Хэмом" насчет аренды нападающего Никласа Фюллькруга. (The Athletic)



"Милан" сделал официальное предложение "Вест Хэму" по аренде Фюллькруга с опцией выкупа, но "молотобойцы" предпочитают обязательство по выкупу. (Sky Sport Germany)



Защитник "Вулверхэмптона" Давид Меллер Волфе вызывает интерес у "Брайтона". (Football Insider)



"Лидс" попытается арендовать нападающего "Милана" Сантьяго Хименеса. (Football Insider)



Другое



Ведущие клубы Премьер-Лиги и Европы задумываются о приглашении главного тренера "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)



"Фулхэм" надеется совершить прорыв в переговорах со своим главным тренером Марку Силвой о новом контракте. (TEAMtalk)



Главный тренер "Ференцвароша" Робби Кин отверг интерес из Англии и заключил новый контракт с венгерским клубом. (Daily Mail)



ФИФА увеличит призовые ЧМ-2026 на 50 процентов — до 545 млн. фунтов. Победитель турнира заработает 37 млн. фунтов. (BBC)



21-летний нападающий "Маклсфилда" Итан Маклеод разбился на автомобиле, возвращаясь домой после матча. (BBC)



22-летний полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем встречается с 28-летней девушкой. (The Sun)



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола закрывает свой ресторан испанской кухни в Манчестере из-за "сложных условий ведения бизнеса и возросших издержек". (The Sun)