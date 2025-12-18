"Кристал Пэлас" будет активен в зимнее окно

"Кристал Пэлас" обещает быть одним из самых активных клубов Премьер-Лиги на трансферном рынке в зимнее окно.

Главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер остался крайне расстроен низкой активностью своего клуба в летнее трансферное окно, однако Evening Standard утверждает, что "орлы" постараются это исправить в январе.



Во второй половине сезона "Пэлас" будет выступать на четырех фронтах, вдобавок клубу все еще нужно убедить Гласнера продлить свой истекающий контракт.



По информации Evening Standard, прежде всего "Пэлас" ищет флангового нападающего. Гласнер считает, что его команде нужно увеличить глубину состава в этой зоне.



Также "орлы" хотят пригласить правого вингбека для конкуренции с Даниэлем Муньосом. На эту роль рассматривается Саша Боэ из "Баварии".