Экитике: "Я в правильном месте"

Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике считает, что он находится в "правильном месте", чтобы реализовать весь свой потенциал.

Экитике забил уже 10 голов за "Ливерпуль" во всех соревнованиях после своего перехода из "Айнтрахта" минувшим летом.



Однако 23-летний француз не собирается почивать на лаврах и стремится к тому, чтобы стать лучшим.



"Я знаю, чего ожидают люди. У меня тоже есть ожидания. Я просто тружусь над тем, чтобы как можно лучше соответствовать ожиданиям людей, и я знаю, что нахожусь там, где мечтал быть".



"Я много где побывал, и ты всегда мечтаешь чего-нибудь достичь. Думаю, в этом суть футбола".



"Думаю, футбол делает тебя уставшим физически, но в душевном плане ты всегда хочешь добраться до вершины и достичь вещей, и ты готов пробовать снова, снова и снова".



"Потому что, если завтра я сделаю дубль и скажу "я действительно хорош", для меня все закончится. Разумеется я хочу быть лучшим — ради этого я и играю".



"Но я знаю, что мне нужно так много трудиться, мне нужно улучшить так много вещей. Но, конечно, я хочу стать лучшим".



"Нападающему нужны голы, чтобы выжить. Иногда я не ассистирую и не забиваю, но я знаю, что совершил хороший рывок ради другого игрока, и он забил гол".



"Если я не буду делать этого, ничего не произойдет. Если ты не находишься под давлением, если тебе все равно, значит ты не в правильном месте. Я в правильном месте", — цитирует Экитике Liverpool Echo.