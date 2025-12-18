Кит Эндрюс считает, что Хусанов заслуживал удаления

Наставник "Брентфорда" Кит Эндрюс считает, что защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов должен был получить красную карточку в начале четвертьфинального матча Кубка Лиги.

Накануне "Сити" одержал комфортную победу 2:0 над "Брентфордом" и вышел в полуфинал Кубка Лиги.



"Пчелы" почти не имели опасных моментов, за исключением прорыва Кевина Шаде в начале матча. Хусанов только с нарушением правил остановил соперника, и Эндрюс недоумевает, как узбек избежал удаления за фол последней надежды.



"Думаю, это красная карточка. Думаю, арбитры совершили ошибку. Обычно я всегда готов поддержать арбитров, потому что у них очень сложная работа".



"Нам объяснили, что лайнсмен на дальней стороне поля посчитал, будто наш игрок слишком далеко отпустил мяч или уходил в сторону от ворот".



"Я совершенно этого не видел, я не видел этого вживую, я не видел этого на повторе. Это безумная игра в отборе, он просто сносит его. Я не представляю, как это может быть что-то еще, кроме красной карточки", — сообщил Эндрюс Sky Sports.



