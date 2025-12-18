Гвардиола: "Шерки — исключительный игрок"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил свого полузащитник Райана Шерки после победы над "Брентфордом" в Кубке Лиги.

Именно Шерки открыл счет в победном для "Сити" матче 1/4 финала Кубка Лиги против "Брентфорда" в среду вечером (2:0), подхватив мяч за пределами штрафной площади и великолепно пробив.



Шерки набрал отличную форму, также отдав четыре результативные передачи в четырех последних матчах Премьер-Лиги, и Гвардиола даже сравнил 22-летнего француза с легендой "Сити" Кевином Де Брюйне.



"Вблизи чужой штрафной он исключительный игрок. Он забил великолепный гол, и даже слепой человек, слепая женщина поймет, что он великолепный, великолепный игрок, для этого не нужно быть журналистом или тренером".



"Я много раз видел похожий гол в исполнении Фила (Фодена), в исполнении Кевина прежде, поэтому я рад, что он открыл счет", — цитирует Гвардиолу The Independent.