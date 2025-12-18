В среду вечером состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Лиги.

"Ньюкасл", действующий обладатель трофея, попал на "Манчестер Сити", тогда как победитель четвертьфинального противостояния между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас" выйдет на "Челси".



Как и обычно, каждый полуфинал будет сыгран в два матча. Первые пройдут на неделе, стартующей 12 января 2026. Ответные — на неделе, стартующей 2 февраля 2026.



Финал Кубка Лиги будет сыгран на "Уэмбли" 22 марта.



Жеребьевка 1/2 финала Кубка Лиги



Челси — Арсенал / Кристал Пэлас



Ньюкасл — Манчестер Сити