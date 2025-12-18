Майли вывел "Ньюкасл" в полуфинал Кубка Лиги

Гол Льюиса Майли в компенсированное время позволил "Ньюкаслу" вырвать победу 2:1 против "Фулхэма" и выйти в полуфинал Кубка Лиги.

Йоан Висса отметил голом свое первое появление в стартовом составе "сорок" уже на 10-й минуте, добив мяч в ворота после того, как голкипер "дачников" Бенжамен Леком неудачно прервал прострел с фланга — 1:0.



Быстрый гол удался и "Фулхэму". Саша Лукич пробил головой из центра штрафной после подачи Энтони Робинсона с левого края площадки — 1:1.



После бодрого начала игра успокоилась и проходила без моментов, но во втором тайме хозяева были лучше и в компенсированное время вырвали победу. Это Льюис Майли сыграл на опережение и головой замкнул подачу углового — 2:1.



"Ньюкасл" — "Фулхэм" — 2:1 (1:1)



Голы: Висса 10, Майли 90 — Лукич 16.



"Ньюкасл": Рамсдейл, Ливраменто (Алекс Мерфи 90), Тиав, Шер, Джейкоб Мерфи (Эланга 85), Гимараэс, Майли, Рэмси, Барнс (Гордон 85), Уиллок (Тонали 72), Висса (Вольтемаде 72).



"Фулхэм": Леком, Тете, Андерсон, Куэнка, Робинсон, Берге (Куси-Асаре 90), Лукич (Рид 45), Уилсон, Смит-Роу (Кинг 74), Кевин (Траоре 74), Хименес.



Предупреждения: Шер, Вольтемаде — Лукич.