"Челси" было сказано поторопиться с решением по Эрлс-Корт

"Челси" было сказано поскорее определиться со своими планами насчет строительства нового стадиона в столичном районе Эрлс-Корт.

Владельцы "Челси" до сих пор не определились, займутся они реконструкцией "Стэмфорд Бридж", что сопряжено с большим количеством технических трудностей, или построят совершенно новый стадион в другом месте Лондона.



Район Эрлс-Корт был давно определен как наиболее подходящая локация для возведения новой арены, однако "Челси" рискует поплатиться за свою медлительность.



Во вторник совет округа Хаммерсмит и Фулхэм единогласно одобрил план компании Earls Court Development Company, владеющей землей, на 10 миллиардов фунтов по комплексной реновации территории, и места для футбольного стадиона там не остается.



ECDC пока не заручилась финансированием и все еще должна получить разрешение на строительство с одобрением у мэра Лондона Садика Хана, и если "Челси" не активизируется, эта возможность будет навсегда упущена.



The Guardian оценивает в 500-750 млн. фунтов возможные расходы "Челси" на выкуп участка в Эрлс-Корт.