МЮ и "Ньюкасл" контактируют с Рубеном Невешем

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" провели переговоры с представителями полузащитника саудовского "Аль-Хиляля" Рубена Невеша.

Невеш выступает за "Аль-Хиляль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" в 2023 году, забив 15 голов в 128 матчах и завоевав четыре трофея с саудовским клубом.



Однако "Аль-Хилялю" не удалось уговорить Невеша продлить свой истекающий в конце сезона контракт, и теперь 28-летний игрок сборной Португалии, вероятно, будет продан в январе.



По информации TEAMtalk, сразу несколько клубов Премьер-Лиги заинтересованы в приглашении Невеша, а "Юнайтед" и "Ньюкасл" уже переговорили с лагерем Рубена.



Заполучить Невеша также хотел бы наставник "Вест Хэма" Нуну Эшпириту Санту, который тренировал Рубена в "Порту", но находящимся в зоне вылета Премьер-Лиги "молотобойцам" будет затруднительно тягаться с грандами Премьер-Лиги и Европы.