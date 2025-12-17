"Челси" купит минимум одного полузащитника следующим летом

"Челси" планирует приобрести минимум одного полузащитника следующим летом.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска испытывает дефицит полузащитников уже сейчас и по причине травм Ромео Лавиа с Дариу Эссугу даже вынужден использовать в центре поля крайних защитников Риса Джеймса с Мало Гюсто.



У Марески практически нет адекватной замены Мойсесу Кайседо и Энцо Фернандесу, на которых ложится огромная нагрузка и отсутствие которых остро чувствуется, как это было во время недавней трехматчевой дисквалификации эквадорца.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" не планирует быть активным в зимнее трансферное окно, но следующим летом основательно займется укреплением полузащиты.



Среди игроков, которыми "Челси" интересовался прежде и к вариантам с которыми может вернуться, называются Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".