"Челси" купит минимум одного полузащитника следующим летом
"Челси" планирует приобрести минимум одного полузащитника следующим летом.
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска испытывает дефицит полузащитников уже сейчас и по причине травм Ромео Лавиа с Дариу Эссугу даже вынужден использовать в центре поля крайних защитников Риса Джеймса с Мало Гюсто.
У Марески практически нет адекватной замены Мойсесу Кайседо и Энцо Фернандесу, на которых ложится огромная нагрузка и отсутствие которых остро чувствуется, как это было во время недавней трехматчевой дисквалификации эквадорца.
Как сообщает The Telegraph, "Челси" не планирует быть активным в зимнее трансферное окно, но следующим летом основательно займется укреплением полузащиты.
Среди игроков, которыми "Челси" интересовался прежде и к вариантам с которыми может вернуться, называются Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".
17.12.2025 22:00
Просмотров: 265
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Купите 6лядь нормальных двух ЦЗ и всё!
(ответить)
Пусть Челси купит еще топ цз, с кем можно бороться за пл
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий