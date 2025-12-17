"Челси" купит минимум одного полузащитника следующим летом

Энцо Мареска и Энцо Фернандес "Челси" планирует приобрести минимум одного полузащитника следующим летом.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска испытывает дефицит полузащитников уже сейчас и по причине травм Ромео Лавиа с Дариу Эссугу даже вынужден использовать в центре поля крайних защитников Риса Джеймса с Мало Гюсто.

У Марески практически нет адекватной замены Мойсесу Кайседо и Энцо Фернандесу, на которых ложится огромная нагрузка и отсутствие которых остро чувствуется, как это было во время недавней трехматчевой дисквалификации эквадорца.

Как сообщает The Telegraph, "Челси" не планирует быть активным в зимнее трансферное окно, но следующим летом основательно займется укреплением полузащиты.

Среди игроков, которыми "Челси" интересовался прежде и к вариантам с которыми может вернуться, называются Адам Уортон из "Кристал Пэлас" и Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед".



Автор mihajlo   

Дата 17.12.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 265

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 17.12.2025 22:25 # ganinilyha
    Купите 6лядь нормальных двух ЦЗ и всё!

    (ответить)

  2. yamateh 17.12.2025 22:10 # yamateh
    Пусть Челси купит еще топ цз, с кем можно бороться за пл

    (ответить)

