Гласнер объяснил, почему отложил переговоры о новом контракте

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер объяснил, почему отложил переговоры о своем будущем в клубе.

Действующий контракт Гласнера по-прежнему истекает в конце сезона, и недавно появились слухи, что "Пэлас" уже рассматривает варианты на замену Оливеру.



На самом деле, из-за плотного календаря у Гласнера просто нет времени, чтобы сесть за стол переговоров с президентом клуба Стивом Пэришем.



"Нам просто было некогда. На прошлой неделе президент был в США. Мы играли на выезде в "Бернли", затем в Дублине, где нам пришлось задержаться на одну ночь дольше. Мы играем завтра вечером, а в пятницу вылетаем в Лидс, где будем вынуждены остаться до воскресенье. Во вторник мы отправляемся на "Эмирейтс", так когда я должен был поговорить о своем контракте?"



"Поэтому мы договорились, что отложим это, пока у нас не появится время. Три наши встречи по 10 минут не считаются".



"Мы хотим сделать это в расслабленной атмосфере, и в данный момент расслабленной атмосферы нет. Поэтому мы отложили это", — цитирует Гласнера Sky Sports.