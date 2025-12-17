Собослаи надеется сыграть против "Тоттенхэма"

Доминик Собослаи Полузащитник "Тоттенхэма" Доминик Собослаи надеется залечить свою лодыжку до выезда к "Тоттенхэму" в ближайшую субботу.

Собослаи получил травму лодыжки в победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувший уикенд (2:0).

Перейдя на позицию правого защитника после вынужденной замены Джо Гомеса в первом тайме, Собослаи сам не смог доиграть матч до конца, покинув поле "Энфилда" на 83-й минуте.

Как стало известно The Athletic, углубленное обследование развеяло первоначальные опасения, вдобавок Собослаи хорошо реагирует на получаемое лечение.

Все это позволяет "Ливерпулю" надеяться, что 25-летний венгр, один из лучших игроков команды Арне Слота в этом сезоне, сможет выйти против "Тоттенхэма".

Если "Ливерпуль" все же решит поберечь Собослаи в Северном Лондоне, Собослаи точно сыграет дома против "Вулверхэмптона" 27 декабря.



17.12.2025

