Гласнер не ожидает ухода Гехи в январе
Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер ожидает, что защитник Марк Гехи останется в клубе до конца сезона.
Гласнер еще в октябре подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Гехи продлен не будет, а значит в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана.
Однако пока "Пэлас" не получал никаких предложений, и Гласнер ожидает, что 25-летний игрок сборной Англии покинет "Селхерст Парк", только когда станет свободным агентом.
"Думаю, Марки останется на месте до конца сезона. Таково мое понимание сейчас. Никто не говорил мне чего-либо другого. Мне известно, что прямо сейчас насчет него нет предложений, так почему нам ожидать чего-либо другого?" — цитирует Гласнера Sky Sports.
17.12.2025 19:00
