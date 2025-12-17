Гласнер не ожидает ухода Гехи в январе

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер ожидает, что защитник Марк Гехи останется в клубе до конца сезона.

Гласнер еще в октябре подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Гехи продлен не будет, а значит в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за своего капитана.



Однако пока "Пэлас" не получал никаких предложений, и Гласнер ожидает, что 25-летний игрок сборной Англии покинет "Селхерст Парк", только когда станет свободным агентом.



"Думаю, Марки останется на месте до конца сезона. Таково мое понимание сейчас. Никто не говорил мне чего-либо другого. Мне известно, что прямо сейчас насчет него нет предложений, так почему нам ожидать чего-либо другого?" — цитирует Гласнера Sky Sports.