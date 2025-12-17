"Арсенал" достиг рубежа в 100 травм со старта сезона 2024/25

"Арсенал" достиг рубежа в 100 различных травм со старта сезона 2024/25, и это худший показатель во всей Премьер-Лиге.

Победа 2:1 над "Вулверхэмптоном" в минувшую субботу была омрачена для "Арсенала" потерей защитника Бена Уайта, который получил травму задней поверхности бедра и теперь будет отсутствовать минимум месяц.



Как сообщает Sky Sports, Уайт стал юбилейной 100-й травмой "Арсенала" со старта прошлого сезона, и по этому показателю "канонирам" нет равных в Премьер-Лиге за указанный период времени.



В течение этих полутора лет Уайт травмировался девять раз — больше всех в "Арсенале". Деклан Райс и Риккардо Калафьори — по восемь, Букайо Сака и Юрриен Тимбер — по семь.



В топ-3 команд по количеству травм со старта прошлого сезона также вошли "Брайтон" (97) и "Тоттенхэм" (90).



Важно отметить, что игроки проводят разное время в лазарете со своими травмами. Например, для Уайта это 166 дней, для Калафьори — 120, а для Райса — только 33.



Больше всего игроки "Арсенала" страдают из-за проблем с коленом (668 дней отсутствия), задней поверхностью бедра (456) и крестообразными связками колена (216), сообщает Sky Sports.



