"Борнмут" планирует совершить три приобретения в январе
"Борнмут" планирует совершить три приобретения в зимнее трансферное окно, включая приглашение нового голкипера.
Минувшим летом "Борнмут" имел самый высокий трансферный баланс в Премьер-Лиге, потратив 136.7 млн. фунтов и заработав 202.5 млн. фунтов на торговле игроками.
Поэтому "Борнмут" имеет деньги на дальнейшие траты, вдобавок "вишенки" могут быть бессильны помешать уходу в январе нападающего Антуана Семеньо, чей контракт содержит пункт об отступных в 65 млн. фунтов.
По информации Sky Sports, главный тренер "Борнмута" Андони Ираола хочет добавить свой команде в январе голкипера, центрального защитника и вингера.
Приглашение голкипера может поставить под вопрос статус Джордже Петровича как первого номера "вишенок", хотя 26-летний серб только минувшим летом прибыл из "Челси".
При этом "Борнмут" реалистично оценивает свои силы и в первую очередь ищет усиление среди молодых игроков, обладающих большим потенциалом.
