Уолкотт уверен, что Роджерс будет основным игроком сборной Англии на ЧМ-2026

Бывший вингер "Арсенала" Тео Уолкотт уверен, что нападающий "Астон Виллы" Морган Роджерс отправится на Чемпионат Мира следующим летом в качестве основного игрока сборной Англии.

В минувшее воскресенье 23-летний Роджерс своим дублем обеспечил "Вилле" волевую победу 2:3 в гостях у "Вест Хэма", благодаря чему бирмингемцы сохранили отставание в три очка от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала".



На счету Роджерса уже пять голов и три результативные передачи в этом сезоне Премьер-Лиги, и Уолкотт считает, что Морган заслуживает играть в сборной позади капитана Харри Кейна.



"Он забил два великолепных гола, и следующим летом он, на мой взгляд, не просто будет в заявке. Он гарантированно будет иметь место в стартовом составе сборной Англии на Чемпионате Мира — 100 процентов".



"Он делает на поле все, он не только угрожает чужим воротам. Мне нравятся все претенденты (Фоден, Палмер, Беллингем) на роль 10-го номера, но один из них останется вне заявки, а Роджерс, на мой взгляд, должен быть в старте", — сообщил Уолкотт в эфире BBC.