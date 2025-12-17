Бруну Фернандеш хочет поиграть в Испании и Италии

Бруну Фернандеш Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что хочет получить опыт выступлений в Испании и Италии.

Контракт Фернандеша с "Юнайтед" истекает только в 2027 году и содержит опцию продления, но если "красные дьяволы" собираются продать игрока сборной Португалии, то следующим летом будет наиболее подходящий момент, учитывая возраст Бруну.

В данный момент Фернандеш счастлив в "Юнайтед", однако есть и другие места, где 31-летний полузащитник может представить себя.

"Я хочу остаться в "Манчестер Юнайтед" до тех пор, пока чувствую себя желанным".

"Я бы хотел попробовать испанскую лигу и побороться за большие трофеи в Италии. У меня сильные связи с Италией, моя дочь родилась там", — цитирует Фернандеша Daily Mirror.



