Ван де Вен по-прежнему верит в футбол Постекоглу
Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен признался, что скучает по футболу бывшего главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.
В прошлом сезоне Постекоглу привел "Тоттенхэм" к завоеванию трофея Лиги Европы, однако провал в Премьер-Лиге стоил Анге работы.
Постекоглу заставил "Тоттенхэм" играть в агрессивной атакующей манере, чего "шпорам" очень не хватает в этом сезоне при Томасе Франке.
"Мы стремились вперед на протяжении 90 минут, мы прессинговали, прессинговали и прессинговали. Конечно, ты многое требуешь от своего организма, когда играешь таким образом каждые три дня, потому что мы также играли в Европе".
"Анге строго придерживался своей системы, даже когда результаты ухудшались, потому что он верил в свою систему".
"Я до сих пор верю в его систему, потому что временами мы играли в невероятный футбол. Так что его система работает".
"Она работает, но порой нам нужно было немного адаптироваться, а мы этого не делали", — цитирует Ван де Вена ESPN.
17.12.2025 13:00
Просмотров: 267
