Ван де Вен по-прежнему верит в футбол Постекоглу

Защитник "Тоттенхэма" Микки Ван де Вен признался, что скучает по футболу бывшего главного тренера "шпор" Анге Постекоглу.

В прошлом сезоне Постекоглу привел "Тоттенхэм" к завоеванию трофея Лиги Европы, однако провал в Премьер-Лиге стоил Анге работы.



Постекоглу заставил "Тоттенхэм" играть в агрессивной атакующей манере, чего "шпорам" очень не хватает в этом сезоне при Томасе Франке.



"Мы стремились вперед на протяжении 90 минут, мы прессинговали, прессинговали и прессинговали. Конечно, ты многое требуешь от своего организма, когда играешь таким образом каждые три дня, потому что мы также играли в Европе".



"Анге строго придерживался своей системы, даже когда результаты ухудшались, потому что он верил в свою систему".



"Я до сих пор верю в его систему, потому что временами мы играли в невероятный футбол. Так что его система работает".



"Она работает, но порой нам нужно было немного адаптироваться, а мы этого не делали", — цитирует Ван де Вена ESPN.