"Юнайтед" зол на сборную Марокко из-за Мазрауи

"Манчестер Юнайтед" зол на сборную Марокко, которая не позволила защитнику Нуссаиру Мазрауи сыграть против "Борнмута" в минувший понедельник.

На своей пресс-конференции в прошлую пятницу главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим сообщил, что его клуб все еще договаривается с тремя африканскими сборными, чтобы задействовать Мазрауи, Амада Диалло и Бриана Мбемо против "Борнмута" (4:4).



В итоге "Юнайтед" получил соответствующее разрешение от ивуарийцев по Мбемо и камерунцев по Диалло, а вот марокканцы запретили "красным дьяволам" задействовать 28-летнего Мазрауи, хотя тот всю неделю готовился к матчу на "Олд Траффорд".



15 декабря был крайним сроком, когда клубы должны отпустить задействованных на Кубке Африке игроков, и марокканцы, для которых предстоящий турнир будет домашним, захотели, чтобы Мазрауи вовремя начал подготовку к стартовому матчу — против Коморских островов 21 декабря.



Как сообщает BBC, "Юнайтед" остался зол на сборную Марокко и даже обращался с жалобой в ФИФА на несправедливое отношение, но формально никакие правила не были нарушены.



Для самого Мазрауи это была весьма деликатная ситуация. Нуссаир оказался меж двух огней, попытавшись проявить уважение и профессионализм к обеим сторонам.