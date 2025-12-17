Артета: "Мы вышли на другой уровень"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в этом сезоне его команда "вышла на другой уровень" в планы силы и глубины состава.

Три предыдущих сезона "Арсенал" неизменно финишировал вторым в Премьер-Лиге, и это побудило лондонский клуб крупно потратиться на трансферы минувшим летом.

Артета чувствует, что подкрепление из игроков вроде Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша определенно пошло на пользу "Арсеналу", который в данный момент является единоличным лидером и в Премьер-Лиге, и Лиге Чемпионов.

"В этом сезоне мы вышли на другой уровень. Временами в прошлом сезоне у нас было 13 или 14 полевых игроков, претендующих на место в составе".

"Этого недостаточно, поэтому мы прибавили в количественном отношении и, определенно, в качественном, а вместе с тем возросла универсальность этой команды".

"Мы добавили недостающие кусочки, которые могут очень мощно дополнить друг друга, и новые игроки очень хорошо адаптировались".

"В этой лиге почти все должно быть идеально, чтобы у вас были шансы выиграть ее. И в этом сезоне мы снова демонстрируем очень, очень сильные показатели во всех отношениях, и нам нужно продолжать в том же духе еще шесть месяцев", — сообщил Артета TNT Sports.



Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 757

  1. breadpeat 17.12.2025 13:08 # breadpeat
    Артета+Сакаджака каждый декабрь: "Мы теперь достойны и возьмем пентатребл".
    Мы каждый декабрь: "Ой рано пацанэ. рано"
    Артета+сакаджака каждый май: "Мы все равно были достойны победы, мы были на высоте, все старались...."
    Сансара дело такое

  2. klitorchuk 17.12.2025 12:27 # klitorchuk
    Закукарекал петушок, ой рано, ой рано

  3. ivan-tns 17.12.2025 12:12 # ivan-tns
    Пока защита в просадке из-за травм, а нападение не в форме. С учетом этого, у Арсенал очень большой потенциал для рывка

  4. jabajaba 17.12.2025 12:00 # jabajaba
    уровень автоголов

