Артета: "Мы вышли на другой уровень"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что в этом сезоне его команда "вышла на другой уровень" в планы силы и глубины состава.

Три предыдущих сезона "Арсенал" неизменно финишировал вторым в Премьер-Лиге, и это побудило лондонский клуб крупно потратиться на трансферы минувшим летом.



Артета чувствует, что подкрепление из игроков вроде Мартина Субименди, Нони Мадуэке и Виктора Дьекереша определенно пошло на пользу "Арсеналу", который в данный момент является единоличным лидером и в Премьер-Лиге, и Лиге Чемпионов.



"В этом сезоне мы вышли на другой уровень. Временами в прошлом сезоне у нас было 13 или 14 полевых игроков, претендующих на место в составе".



"Этого недостаточно, поэтому мы прибавили в количественном отношении и, определенно, в качественном, а вместе с тем возросла универсальность этой команды".



"Мы добавили недостающие кусочки, которые могут очень мощно дополнить друг друга, и новые игроки очень хорошо адаптировались".



"В этой лиге почти все должно быть идеально, чтобы у вас были шансы выиграть ее. И в этом сезоне мы снова демонстрируем очень, очень сильные показатели во всех отношениях, и нам нужно продолжать в том же духе еще шесть месяцев", — сообщил Артета TNT Sports.