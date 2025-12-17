"Юнайтед" расследует новую утечку информации

"Манчестер Юнайтед" начал внутреннее расследование насчет утечки информации о тактике команды на матч Премьер-Лиги против "Борнмута".

С момента своего прихода в "Юнайтед" в ноябре 2024 Аморим предпочитает играть в три защитника, и Рубен неоднократно подвергался критике за свое упрямство.



Однако против "Борнмута" в минувший понедельник (4:4) Аморим решил сыграть немного иначе, переместив Диогу Далота с позиции левого вингбека на позицию классического крайнего защитника в четверке обороны.



О том, что Аморим собирается проявить тактическую гибкость, стало известно прессе — соответствующие публикации появились еще за несколько часов до матча на "Олд Траффорд".



"Это обсуждать вам, а не мне. Как мне известно, вы, парни, узнали о том, что на этой неделе мы отрабатывали на тренировках игру в четыре защитника. Я не знаю, откуда вы это узнали, но это хорошая тема для ваших дискуссий на этой неделе", — заявил Аморим после перестрелки с "Борнмутом".



Как сообщает Daily Mail, "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование и пытается установить, кто стоит за этой утечкой.



Похожие утечки возникали у предшественников Аморима в лице Эрика Тен Хага, Оле Гуннара Сульшера, Жозе Моуриньо — и даже у самого Рубена год назад.