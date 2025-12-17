Мареска счастлив в "Челси", но с руководством не разговаривал

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что счастлив в клубе, но с руководством клуба пока не обсуждал свои разногласия.

После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу Мареска в завуалированной форме раскритиковал руководство "Челси", и с тех пор у Энцо не было времени обсудить это внутри клуба.



Однако это не мешает Мареске чувствовать себя счастливым, о чем Энцо и поведал после победы 1:3 над "Кардиффом" в 1/4 финала Кубка Лиги.



"Я просто рад, что мы сыграем еще в одном полуфинале, и я думаю, фанаты заслуживают этого".



"Это был замечательный момент, я его ценю и всегда благодарен им. В некоторые моменты, когда вы не выигрываете матчи, они (фанаты) не бывают счастливы, но это нормально. Но в целом фанаты всегда на нашей стороне".



"В такого рода матчах я влюбляюсь в своих игроков еще больше, потому что вы не можете представить, насколько легко поскользнуться в такого рода матчах, коварных матчах".



"Каждый сезон кто-нибудь проигрывает командам из Лиги Два или Лиги Один. Нужно быть внимательными, нужно делать правильные вещи".



"Разговаривал ли я руководством с уикенда? Нет. как я и сказал вчера, после "Эвертона" я начал готовиться к "Кардиффу". Фокус был на "Кардиффе".



"Теперь я сяду в автобус и буду смотреть "Ньюкасл". Я ни с кем не разговаривал. Я не разговаривал, но это нормально".



"С первого дня я всегда говорил, что я счастлив здесь. Это не так, что сегодня вечером я не чувствую себя счастливым. Я счастлив".



"Впереди у нас три часа дороги до Кобхэма, и я посмотрю два матча "Ньюкасла".



"У меня нет времени. Время — это для игроков. Мы, тренерский штаб, должны сосредоточиться на следующем матче, а это "Ньюкасл", поэтому мы собираемся готовиться", — цитирует Мареску The Independent.