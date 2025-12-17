"Сити" продолжает тратить на зарплаты больше всех в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" остается клубом с самой высокой зарплатой ведомостью в Премьер-Лиге.

Во вторник "Сити" опубликовал свой финансовый отчет за сезон 2024/25. За 12-месячный период, оканчивающийся 30 июня 2025, "горожане" заработали 694.1 млн. фунтов, но итоговый баланс оказался отрицательным — убыток в размере 9.9 млн. фунтов.



Относительно предыдущего сезона "Сити" сократил свою зарплатную ведомость с 412 до 408 млн. фунтов, но она все равно остается самой высокой в Премьер-Лиге.



Позже минувшим летом "Сити" попрощался с Эдерсоном, Илкаем Гюндоганом и Кайлом Уолкером, тогда как Мануэль Аканджи и Джек Грилиш, поэтому Daily Mail ожидает, что в следующем отчете расходы "горожан" на зарплаты снизятся еще на 35 млн. фунтов.



Добавим, "Ливерпуль" в прошлом сезоне потратил на зарплаты 386 млн. фунтов, "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Сити" — свыше 300 млн. фунтов.