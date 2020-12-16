Гвардиола исключает уход Траффорда в январе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что голкипер Джеймс Траффорд не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Этот сезон Траффорд начинал первым номером "Сити", но после прихода Джанлуиджи Доннаруммы прочно обосновался на скамейке запасных.



Согласно слухам, Траффорд хочет уйти из "Сити" в январе, а "Тоттенхэм" и "Ньюкасл" называются среди клубов, заинтересованных в 23-летнем англичанине.



Однако Гвардиола считает, что Траффорд еще может вернуться в стартовый состав "Сити". Хосеп будет готов обсудить будущее Джеймса только следующим летом.



Останется ли Траффорд? Абсолютно. Он невероятный голкипер. Я знаю, что позиция голкипера такая особенная, и на протяжении года ты можешь все изменить за один матч".



Это особенная позиция. Он с нами, он будет с нами в этом сезоне, а затем мы посмотрим", — цитирует Гвардиолу ESPN.