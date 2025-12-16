Доннарумма, Ван Дейк и Палмер вошли в символическую сборную ФИФА

Коул Палмер и Джанлуиджи Доннарумма Трое игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную ФИФА в 2025 году.

Во вторник в Дохе состоялась торжественная церемония вручения наград The Best от ФИФА, и главную награду вечера забрал Усман Дембеле, который в прошлом сезоне выиграл с ПСЖ Лигу Чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

Бывший партнер Дембеле по ПСЖ, а ныне первый номер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим голкипером.

Также был оглашен состав символической сборной, куда, помимо упомянутого Доннаруммы, также вошли защитник Виргил Ван Дейк, завоевавший с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, и плеймейкер Коул Палмер, выигравший с "Челси" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.

Символическая сборная ФИФА The Best в 2025 году



Метки Ван Дейк, Доннарумма, Ливерпуль, Манчестер Сити, награды, Палмер, ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 424

Последние комментарии:




  1. narcot 16.12.2025 22:41 # narcot
    14.12.2025 21:41 #
    dexter

    Команда>тренер/топ футболист. Смотря какой тренер и смотря какой топ футболист. Кое кто и Мареску считает топ тренером, а Палмера топ игроком)
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/119022/?c=1

    (ответить)

  2. alexomck 16.12.2025 22:20 # alexomck
    Испания - 2
    Португалия - 2
    Англия - 2
    Италия , Нидерланды, Франция, Марокко, Эквадор по 1

    (ответить)

