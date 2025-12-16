Доннарумма, Ван Дейк и Палмер вошли в символическую сборную ФИФА

Трое игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную ФИФА в 2025 году.

Во вторник в Дохе состоялась торжественная церемония вручения наград The Best от ФИФА, и главную награду вечера забрал Усман Дембеле, который в прошлом сезоне выиграл с ПСЖ Лигу Чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.



Бывший партнер Дембеле по ПСЖ, а ныне первый номер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим голкипером.



Также был оглашен состав символической сборной, куда, помимо упомянутого Доннаруммы, также вошли защитник Виргил Ван Дейк, завоевавший с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, и плеймейкер Коул Палмер, выигравший с "Челси" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



