Доннарумма, Ван Дейк и Палмер вошли в символическую сборную ФИФА
Трое игроков из Премьер-Лиги вошли в символическую сборную ФИФА в 2025 году.
Во вторник в Дохе состоялась торжественная церемония вручения наград The Best от ФИФА, и главную награду вечера забрал Усман Дембеле, который в прошлом сезоне выиграл с ПСЖ Лигу Чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.
Бывший партнер Дембеле по ПСЖ, а ныне первый номер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим голкипером.
Также был оглашен состав символической сборной, куда, помимо упомянутого Доннаруммы, также вошли защитник Виргил Ван Дейк, завоевавший с "Ливерпулем" титул Премьер-Лиги, и плеймейкер Коул Палмер, выигравший с "Челси" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.
16.12.2025 22:00
Просмотров: 424
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
14.12.2025 21:41 #
dexter
Команда>тренер/топ футболист. Смотря какой тренер и смотря какой топ футболист. Кое кто и Мареску считает топ тренером, а Палмера топ игроком)
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/119022/?c=1
(ответить)
Испания - 2
Португалия - 2
Англия - 2
Италия , Нидерланды, Франция, Марокко, Эквадор по 1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий