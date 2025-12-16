Задавивший фанатов "Ливерпуля" сел в тюрьму на 21 год и шесть месяцев

Мужчина, въехавший в толпу болельщиков "Ливерпуля" во время чемпионского парада, был приговорен 21 году и шести месяцам тюремного заключения.

26 мая "Ливерпуль" провел парад, посвященный завоеванию титула Премьер-Лиги, однако это мероприятие было омрачено страшным происшествием.



54-летний Пол Дойл из Крокстета, пригорода Ливерпуля, на своем автомобиле Ford Galaxy принялся давить людей. Всего за две минуты от его действий пострадали 134 человека в возрасте от шести до 77 лет.



Дойл остановился лишь после того, как случайному прохожему удалось забраться в салон автомобиля и перевести рычаг автоматической коробки передач в режим "парковка".



Свое поведение Дойл, бывший морской пехотинец, объяснил приступом ярости, в первый же день судебного процесса признав свою вину, сообщает The Guardian.



Во вторник Королевский суд Ливерпуля" вынес свой вердикт по этому делу, отправив Дойла за решетку на 21 год и шесть месяцев.



