Задавивший фанатов "Ливерпуля" сел в тюрьму на 21 год и шесть месяцев
Мужчина, въехавший в толпу болельщиков "Ливерпуля" во время чемпионского парада, был приговорен 21 году и шести месяцам тюремного заключения.
26 мая "Ливерпуль" провел парад, посвященный завоеванию титула Премьер-Лиги, однако это мероприятие было омрачено страшным происшествием.
54-летний Пол Дойл из Крокстета, пригорода Ливерпуля, на своем автомобиле Ford Galaxy принялся давить людей. Всего за две минуты от его действий пострадали 134 человека в возрасте от шести до 77 лет.
Дойл остановился лишь после того, как случайному прохожему удалось забраться в салон автомобиля и перевести рычаг автоматической коробки передач в режим "парковка".
Свое поведение Дойл, бывший морской пехотинец, объяснил приступом ярости, в первый же день судебного процесса признав свою вину, сообщает The Guardian.
Во вторник Королевский суд Ливерпуля" вынес свой вердикт по этому делу, отправив Дойла за решетку на 21 год и шесть месяцев.
16.12.2025 21:00
Просмотров: 1100
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
очередь для слабаков
(ответить)
Излишне суровое наказание за жестокое обращение с животными. Сколько бы за людей дали?
(ответить)
Похож на лемразь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий