Задавивший фанатов "Ливерпуля" сел в тюрьму на 21 год и шесть месяцев

Пол Дойл Мужчина, въехавший в толпу болельщиков "Ливерпуля" во время чемпионского парада, был приговорен 21 году и шести месяцам тюремного заключения.

26 мая "Ливерпуль" провел парад, посвященный завоеванию титула Премьер-Лиги, однако это мероприятие было омрачено страшным происшествием.

54-летний Пол Дойл из Крокстета, пригорода Ливерпуля, на своем автомобиле Ford Galaxy принялся давить людей. Всего за две минуты от его действий пострадали 134 человека в возрасте от шести до 77 лет.

Дойл остановился лишь после того, как случайному прохожему удалось забраться в салон автомобиля и перевести рычаг автоматической коробки передач в режим "парковка".

Свое поведение Дойл, бывший морской пехотинец, объяснил приступом ярости, в первый же день судебного процесса признав свою вину, сообщает The Guardian.

Во вторник Королевский суд Ливерпуля" вынес свой вердикт по этому делу, отправив Дойла за решетку на 21 год и шесть месяцев.



Метки Ливерпуль, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1100

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 16.12.2025 22:35 # makeewadim
    очередь для слабаков

    (ответить)

  2. explosion 16.12.2025 21:43 # explosion
    Излишне суровое наказание за жестокое обращение с животными. Сколько бы за людей дали?

    (ответить)

  3. klitorchuk 16.12.2025 21:02 # klitorchuk
    Похож на лемразь

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: