Роджерс предпочел Саудовскую Аравию Премьер-Лиге

Отложив планы по возвращению в Премьер-Лигу, бывший наставник "Ливерпуля" Брендан Роджерс возглавил саудовскую "Аль-Кадисию".

Роджерс находился без работы с октября, когда он неожиданно покинул "Селтик" после конфликта с крупнейшим акционером клуба Дермотом Десмондом.



С тех пор 52-летнего североирландца настойчиво сватали назад в Премьер-Лигу, где прежде ему довелось тренировать не только "Ливерпуль", но и "Суонси" с "Лестером".



"Фулхэм" и "Лидс" назывались наиболее вероятными направлениями для Роджерса, однако Брендан решил не ждать приглашения из Премьер-Лиги и отправился в Саудовскую Аравию.



Во вторник было объявлено, что Роджерс назначен главным тренером "Аль-Кадисии", причем Брендан заключил контракт сразу на два с половиной года.



На тренерском мостике "Аль-Кадисии" Роджерс заменил испанца Мичела, который провел в клубе два года.