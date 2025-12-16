"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" являются серьезными претендентами на приобретение нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Контракт Семеньо, который накануне забил гол против "Юнайтед" (4:4), позволяет выкупить Антуана в начале января у "Борнмута" за 65 миллионов фунтов.



Как сообщает Sky Sports, Семеньо вызывает интерес у целого ряда топ-клубов Премьер-Лиги, но сразу несколько источников считают Антуана главным претендентом на Антуана.



За Семеньо следят "Ливерпуль", "Арсенал" "Тоттенхэм", но основным конкурентом "Сити" в борьбе за Антуана обещает стать "Юнайтед", чей главный тренер Рубен Аморим накануне назвал 25-летнего ганца "серьезным игроком".



Правда, "Юнайтед" еще предстоит взвесить свои финансовые возможности. И хотя "дьяволы" не рискуют нарушить правила ФФП, траты на Семеньо могут негативно повлиять на планы клуба по укреплению полузащиты.