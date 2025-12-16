"Милан" готов арендовать Фюллькруга

Итальянский "Милан" готов взять в аренду нападающего "Вест Хэма" Никласа Фюллькруга на вторую половину сезона.

Фюллькруг удручающим образом проводит свой второй английский сезон, не забив ни одного гола в девяти матчах за "Вет Хэм".



В минувшее воскресенье, когда "молотобойцы" проиграли дома "Астон Вилле" (2:3), Фюллькруг в очередной раз даже не попал в заявку, а в стартовом составе Никлас не выходит с 4 октября.



Проблема в том, что у Фюллькруга, купленного у дортмундской "Боруссии" за 27.5 млн. фунтов летом 2024, остается еще два полных года по контракту, а зарплата Никласа чересчур велика для заинтересованных клубов.



Однако существует вероятность, что в январе Фюллькруг уйдет в аренду, и The Guardian называет "Милан" возможным направлением для 32-летнего немца.



Если Фюллькруг хорошо себя проявит в аренде, "Вест Хэму" будет проще избавиться от Никласа насовсем следующим летом.