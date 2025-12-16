Каррагер — о ничьей МЮ и "Борнмута": "Пока что лучший матч в сезоне"

Бывший защитник Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал ничью "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута" пока что лучшим матчем в сезоне Премьер-Лиги 2025/26.

Накануне "Юнайтед" и "Борнмут" разыграли зрелищную ничью 4:4, причем по ходу матча каждая из команд как вела, так и уступала в счете.



По словам Каррагера, матч на "Олд Траффорд" напомнил ему о временах сэра Алекса Фергюсона. Джейми чувствует, что при Рубене Амориме "Юнайтед" еще не играл лучше, чем в этот вечер.



"Это пока что лучший матч в этом сезоне Премьер-Лиги. Это практически возвращение к традициям атакующего футбола "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона".



"Это лучшая игра в исполнении "Манчестер Юнайтед". На протяжении большей части матча они были абсолютно великолепны".



"Впервые при Амориме — и впервые за долгое время — я чувствовал, что наблюдаю за "Манчестер Юнайтед", как им и положено быть. Волна атаки за волной, но они пострадали из-за своей неспособности обороняться", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.