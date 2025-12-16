Каррагер — о ничьей МЮ и "Борнмута": "Пока что лучший матч в сезоне"

Матеус Кунья Бывший защитник Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал ничью "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута" пока что лучшим матчем в сезоне Премьер-Лиги 2025/26.

Накануне "Юнайтед" и "Борнмут" разыграли зрелищную ничью 4:4, причем по ходу матча каждая из команд как вела, так и уступала в счете.

По словам Каррагера, матч на "Олд Траффорд" напомнил ему о временах сэра Алекса Фергюсона. Джейми чувствует, что при Рубене Амориме "Юнайтед" еще не играл лучше, чем в этот вечер.

"Это пока что лучший матч в этом сезоне Премьер-Лиги. Это практически возвращение к традициям атакующего футбола "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона".

"Это лучшая игра в исполнении "Манчестер Юнайтед". На протяжении большей части матча они были абсолютно великолепны".

"Впервые при Амориме — и впервые за долгое время — я чувствовал, что наблюдаю за "Манчестер Юнайтед", как им и положено быть. Волна атаки за волной, но они пострадали из-за своей неспособности обороняться", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.



Метки Борнмут, Каррагер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 983

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 16.12.2025 14:43 # closer
    у одних игра поставленаая, у других - залетало на шару

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: