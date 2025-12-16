Стив Кларк поговорит с Барнсом о выступлении за Шотландию на ЧМ-2026

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк планирует провести переговоры с нападающим "Ньюкасла" Харви Барнсом.

Сборная Шотландии с успехом преодолела отбор к турниру в Канаде, Соединенных Штатах и Мексике следующим летом, попав на Чемпионат Мира впервые за 28 лет.



Ближайшие месяцы Кларк посвятит определению заявки на ЧМ-2026, и Стив открыт к приглашению 27-летнего Барнса, который имеет на своем счету один матч за сборную Англии, но все еще может перейти под знамена Шотландии, откуда родом его бабушка и дедушка.



"Ну, если он оставил дверь открытой, тогда посмотрим, что случится. Это одна из тех вещей, о которых слишком сложно говорить, потому что ты не знаешь, что случится".



"Возможно, Харви будет думать, что его вызовут в сборную Англии. В данный момент он в хорошей форме, поэтому посмотрим. Разумеется, люди знают, что я весьма предан игрокам, на которых мы строили команду".



"С годами мы старались развивать команду, но всегда есть свободные места. В заявке 26 мест, и это дает минимум три дополнительных места к обычной заявке из 23 имен. Всегда нужно учитывать травмы и спады формы", — цитирует Кларка Daily Mirror.