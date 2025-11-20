Барнс не закрывает дверь перед сборной Шотландии

Нападающий "Ньюкасла" Харви Барнс не исключает, что отправится на ЧМ-2026 в качестве игрока сборной Шотландии.

В октябре 2020 против Уэльса Барнс дебютировал за сборную Англии, однако тот матч был товарищеским, поэтому Харви сохраняет возможность перейти под знамена Шотландии, откуда родом его бабушка и дедушка.



В минувший вторник шотландцы одержали яркую победу 4:2 над Данией, чем обеспечили себе путевку на ЧМ-2026, поэтому 27-летний Барнс не закрывает эту дверь.



"Это не то, о чем я думал или разговаривал в последнее время. Разговоры об этом есть всегда, и некоторое время назад мы это немного обсуждали, но не в последнее время".



"Было замечательно увидеть, как они одерживают победу и выходят из группы. Это был безумный матч, и я уверен, каждый в Шотландии получил удовольствие".



"Закрыта ли моя дверь? Нет, конечно, не закрыта".



"Конечно, я уже сыграл за сборную Англии, но я знаю, что у меня все еще есть выбор, поэтому сложно сказать одно или другое. Однако каких-либо реальных переговоров насчет этого не было", — сообщил Барнс Sky Sports.