Салах отправился в Саудовскую Аравию

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах решил посетить Саудовскую Аравию перед Кубком Африки.

В минувшую субботу Салах сыграл свой последний матч перед Кубком Африки, отметившись результативной передачей после выхода на замену против "Брайтона" (2:0).



Но перед тем, как отправиться в Марокко и присоединиться к своим партнерам по сборной Египта, Салах решил заскочить в Саудовскую Аравию.



Как сообщает Liverpool Echo со ссылкой на саудовский источник, 33-летний Салах собирается совершить умру, малое паломничество. Также возможна встреча с местным министром спорта.



Отметим, Саудовская Аравия считается наиболее вероятным направлением для Салаха, если тот покинет "Ливерпуль". По слухам, пока Мохамед на Кубке Африки, его представители будут вести переговоры с руководством мерсисайдцев о роли их клиента в команде Арне Слота.



На прошлой неделе Салах также провел встречу с бывшим капитаном "Ливерпуля" Джорданом Хендерсоном, который отыграл полсезона за саудовский "Аль-Иттифак".