Каррагер: "Мареска не будет тренером "Челси" в следующем сезоне"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не ожидает, что Энцо Мареска будет главным тренером "Челси" в следующем сезоне.

В минувшую субботу Мареска заявил, что последние 48 часов были его худшими с момента назначения в "Челси" летом 2024. В понедельник Энцо отказался прояснить, к кому обращены его слова.



Предполагается, что Мареска недоволен руководством "Челси", но Каррагеру кажется, что итальянский специалист проиграет эту борьбу за власть.



"Я являюсь большим поклонником Марески, но похоже на то, что там слегка началась борьба за власть, и это никогда не сулит ничего хорошего, особенно для тренера".



"Я не думаю, что Мареска будет тренером "Челси" в следующем сезоне. Это большая проблема, когда ты выходишь и говоришь таким образом о своих владельцах, говоришь на публику".



"Здесь нет никакой неопределенности — он говорит о владельце и спортивных директорах. Думаю, мы наблюдаем классическую ситуацию, которая сейчас возникают во многих клубах, где есть главный тренер, не менеджер, и спортивные директоры".



"Вы берете тренера, который изначально соглашается на условия и требования, но затем он чувствует, что действительно хорошо делает свою работу. Он замечательно потрудился в прошлом сезоне, выведя их в Лигу Чемпионов, выиграв европейский турнир и выиграв клубный Чемпионат Мира".



"Постепенно тренер начинает чувствовать, что у него должно быть больше власти. Он по-настоящему расстроен, что "Челси" не пригласил другого центрального защитника летом, когда Леви Колуилл получил большую травму".



"В последние недели результаты были слегка против Марески, а он решил высказаться на публику, с чем я не согласен".



"Мы говорили об этом насчет Мо Салаха на прошлой неделе. Это не такая крайность, но похожая ситуация. Мне не нравится, когда люди выступают публично, будь то тренер или игрок. Ты не выносишь сор из избы".



"Это проблема, и если Мареска продолжит в том же духе, победитель будет только один. И это не он", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.