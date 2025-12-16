Каррагер призвал Салаха не уходить из "Ливерпуля" в январе

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал нападающего "красных" Мохамеда Салаха повременить с уходом из клуба до лета.

Несмотря на то, что в минувший уикенд Салах сыграл против "Брайтона", будущее Мохамеда в "Ливерпуле" остается под большим вопросом.



Каррагер надеется, что после возвращения с Кубка Африки Салах продолжит выступать за "Ливерпуль", потому что это возможность завоевать трофеи и должным образом попрощаться с публикой "Энфилда".



"Я не представляю, что Мо Салах будет играть за "Ливерпуль" в следующем сезоне. Я много думаю о том, увидим ли мы Мо Салаха снова до конца сезона?"



"Если он помышляет об уходе, я бы призвал его подумать снова. Если Мо Салах уйдет из "Ливерпуля" сейчас, то это будет саудовская лига, как об этом говорят".



"Во второй половине сезона "Ливерпуль" может достичь финала Кубка Англии, финала Лиги Чемпионов. Вы можете себе представить, как Мо Салах из Саудовской Аравии будет наблюдать за "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов в Будапеште?"



"Он заслуживает коридора почета, он заслуживает мозаики на "Коп". Он заслуживает вывести свою жену и детей на поле в своем последнем матче и отпраздновать все то, что он сделал в качестве игрока "Ливерпуля".



"Поэтому отложи в сторону свои разногласия с тренером на четыре месяца... И обеспечить себе эти большие проводы", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.