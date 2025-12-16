Мареска недоволен, что боссы "Челси" его недостаточно поддерживают

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска недоволен недостаточной поддержкой со стороны руководства своего клуба.

После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу Мареска назвал последние 48 часов своими худшими с момента прихода в клуб, отказавшись внести какую-либо ясность на своей пресс-конференции в понедельник.

По информации BBC, недовольство Марески связано с тем, что он не получил достаточной защиты и поддержки со стороны руководства во время недавней серии из четырех матчей без побед, когда Мойсес Кайседо был дисквалифицирован, а Коул Палмер — травмирован.

Боссы "Челси" поощряют ротацию и активное использование молодежи, но следствием этого является нестабильность результатов, за что Мареска подвергается критике снаружи и не находит опоры внутри клуба.

У недовольства Марески есть и еще одна причина. В начале августа Леви Колуилл, который проявил себя ключевым игроком "Челси" в прошлом сезоне и на клубном Чемпионате Мира, получил травму крестообразных связок колена, а просьба Энцо купить ему другого защитника была проигнорирована.

Мареска гордится тем, что уже в своем дебютном сезоне принес "Челси" трофеи Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, и чувствует, что его работа недооценивается.



Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1323

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.12.2025 10:30 # chelsiukpro
    Так Хато куплен, Бадиаш болтается в запасе. Улучшай их как игроков уделяя им боььше времени и подсказками чьо им надо улучшить в своей игре а помощники твои пусть работают с отдельными игроками. Даже Стерлинг с опытом на левом фланге полезнее был бы чем Гиттенс.

    (ответить)

  2. beautiful-lie 16.12.2025 08:38 # beautiful-lie
    Вы посмотрите на его лицо, шизоид

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: