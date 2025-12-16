Мареска недоволен, что боссы "Челси" его недостаточно поддерживают
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска недоволен недостаточной поддержкой со стороны руководства своего клуба.
После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу Мареска назвал последние 48 часов своими худшими с момента прихода в клуб, отказавшись внести какую-либо ясность на своей пресс-конференции в понедельник.
По информации BBC, недовольство Марески связано с тем, что он не получил достаточной защиты и поддержки со стороны руководства во время недавней серии из четырех матчей без побед, когда Мойсес Кайседо был дисквалифицирован, а Коул Палмер — травмирован.
Боссы "Челси" поощряют ротацию и активное использование молодежи, но следствием этого является нестабильность результатов, за что Мареска подвергается критике снаружи и не находит опоры внутри клуба.
У недовольства Марески есть и еще одна причина. В начале августа Леви Колуилл, который проявил себя ключевым игроком "Челси" в прошлом сезоне и на клубном Чемпионате Мира, получил травму крестообразных связок колена, а просьба Энцо купить ему другого защитника была проигнорирована.
Мареска гордится тем, что уже в своем дебютном сезоне принес "Челси" трофеи Лиги Конференций и клубного Чемпионата Мира, и чувствует, что его работа недооценивается.
Последние комментарии:
Так Хато куплен, Бадиаш болтается в запасе. Улучшай их как игроков уделяя им боььше времени и подсказками чьо им надо улучшить в своей игре а помощники твои пусть работают с отдельными игроками. Даже Стерлинг с опытом на левом фланге полезнее был бы чем Гиттенс.
(ответить)
Вы посмотрите на его лицо, шизоид
(ответить)
