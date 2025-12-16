Аморим: "Должны были набирать три очка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что его команда должна была побеждать "Борнмут".

Вынесенный на вечер понедельника матч Премьер-Лиги между "Юнайтед" и "Борнмутом" завершился вничью 4:4.



"Юнайтед" выиграл первый тайм этого матча 2:1, но в начале второго быстро пропустил два гола и уже был вынужден отыгрываться. "Красные дьяволы" вновь вышли вперед, но победный счет не удержали.



Аморим признает, что это было отличное зрелище для нейтральных зрителей. Рубен чувствует, что его команду подвели детали.



"Это был веселый матч для всех, кто смотрел его дома. Думаю, мы действительно хорошо начали. Мы хорошо провели первый тайм".



"Результат должен был быть совершенно другим. Но в первые шесть минут второго тайма, примерно как это было и против "Ноттингема", мы снова утратили концентрацию и пропустили два гола".



"Нам удалось отыграться, мы забили еще два гола, и далее нам требовалось довести матч до победы. Просто сосредоточьтесь на владении мячом, не думайте о том, чтобы забить еще, сохраняйте спокойствие и доведите матч до победы".



"Я увидел, что игроки старались, оборона старалась, и в конце концов мы сделали счет 4:3. У меня было ощущение, что мы продолжим оказывать давление и забьем еще один. Мы старались, но в итоге ничья".



"Было много хороших вещей, но было и много вещей, над которыми нужно поработать. Порой мы не выигрываем матчи из-за деталей. Дело не в том, четверо, трое или пятеро у нас защитников".



"Нам нужно поработать над деталями, понимать динамику игры и быть эффективнее впереди. Повторюсь, сегодня нам противостояла очень хорошая команда, но мы создали много моментов для победы и должны были набирать три очка", — цитирует Аморима talkSPORT.