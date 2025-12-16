МЮ и "Борнмут" забили по четыре гола друг другу

"Манчестер Юнайтед" и "Борнмут" расписали захватывающую ничью, по четыре раза огорчив друг друга — 4:4.

По сравнению с победой 1:4 над "Вулверхэмптоном" "красные дьяволы" недосчитались Нуссаира Мазрауи, которого призвала сборная Марокко. Вместо него в старте вышел Лени Йоро.



В стартовый состав "вишенок" после матча дисквалификации вернулся Тайлер Адамс, заменив Алекса Скотта.



Матч начался под диктовку хозяев, которые подвергли своего соперника серьезному давлению. На восьмой минуте Мейсон Маунт пробивал в касание с отскоком от газона из пределов штрафной, но голкипер гостей Джордже Петрович выручил свою команду.



Натиск "Юнайтед" принес свои плоды на 13-й минуте, когда Диогу Далот навесил к границе вратарской. Матеус Кунья до мяча не добрался, но смутил Петровича, благодаря чему Амад Диалло с метра поразил цель головой — 1:0.



"Борнмут" впервые огрызнулся на 29-й минуте, когда ворвавшийся в штрафную Маркус Тавернье нанес удар головой — прямо в Сенне Ламменса. Сам же Тавернье мог сыграть на добивании, но направил мяч мимо.



Дальше "вишенки" вновь сосредоточились на обороне, а на 40-й минуте второй раз показали зубы. Семеньо свободно вошел в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:1.



"Дьяволы" несколько дрогнули после пропущенного гола и отдали инициативу, но, вопреки логике игры, им удалось снова выйти вперед перед самым перерывом. Это Каземиро открылся на дальней штанге и головой замкнул подачу Бруну Фернандешем углового — 2:1.



Во втором тайме гостям потребовалось менее минуты, чтобы повторно сравнять счет. Эванилсон ворвался в чужую штрафную между Йоро и Эйденом Хевеном и закатил мяч в ворота — 2:2.



Пока соперник приходил в себя, "Борнмут" провел атаку, которую фолом на подступах к штрафной сорвал Каземиро. Исполнять стандарт взялся Тавернье, в обход стенки направив мяч в нижний угол ворот — 2:3.



"Юнайтед" пошел отыгрываться, но "Борнмут" держался, несмотря на неуверенные действия Петровича на ворота.



На 77-й минуте "дьяволам" удалось сравнять счет, и сделали они это благодаря стандарту. Фернандеш великолепно пробил со штрафного, оставив Петровича не у дел — 3:3.



Не успев опомниться, "вишенки" оказались в положении проигрывающей стороны. Адриен Трюффер неудачно прервал передачу Беньямина Шешко, отбросив мяч Кунье, и тот, подработав снаряд, расстрелял ворота из центра штрафной — 4:3.



На этом перестрелка не закончилась, потому что на 84-й минуте вышедший на замену у гостей Эли Жуниор Крупи проник в чужую штрафную про центру и поразил ворота Ламменса — 4:4.



В концовке "Борнмут" был активнее. Победу для "вишенок" на шестой компенсированной минуте мог вырвать Дэвид Брукс, но Ламменс ногой отразил его удар в падении головой.



Только за первый тайм "Юнайтед" нанес 17 ударов, проведя свои, возможно, лучшие 45 минут в этом сезоне. Однако "дьяволы" не смогли воплотить это в комфортное преимущество, из-за чего вторая половина матча превратилась в безумные качели.



