Терри подумывал совершить суицид в Москве в 2008 году

Бывший капитан "Челси" Джон Терри признался, что подумывал совершить суицид в Москве после своего рокового промаха в серии пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в 2008 году.

Подходя к 11-метровой отметке в "Лужниках", Терри мог принести победу "Челси", однако Джон поскользнулся и пробил в штангу. В результате серию пенальти — а с ней и трофей — выиграл "Юнайтед".



Терри был настолько огорчен своей ошибкой, что подумывал сброситься с 25-го этажа отеля Ritz Carlton на Тверской улице.



"Оглядываясь назад, я думаю, мне следовало бы поговорить с кем-нибудь в то время, потому что я вспоминаю, как все мы вернулись в отель после матча. Я был на 25 этаже в Москве, выглядывал в окно и постоянно спрашивал себя: "Почему? Почему?"



"Я не говорю, что сбросился бы, если бы у меня была такая возможность, но вы понимаете, что в такое время в твоей голове проносятся разные мысли".



"Затем подошли парни и увели меня вниз. В такие моменты ты думаешь: "А что, если?" Ты никогда не знаешь, что могло бы случиться".



"В то время, три или четыре дня спустя, мы отправились в сборную Англии. Мы сидели за одним столом с игроками "Манчестер Юнайтед", и это было худшей вещью!"



"Затем мы сыграли против сборной Америки на "Уэмбли", и я забил гол головой из-за пределов штрафной площади, после чего я лишь подумал: "Почему я просто не могу променять этот момент на тот?"



"Это до сих пор не дает мне покоя. Конечно, с годами это смягчилось. Думаю, когда ты играешь матч за матчем, сезон за сезоном, ты откладываешь эти размышления на потом".



"Но теперь, когда я завершил карьеру и не сосредоточен на игре перед болельщиками каждую неделю, это по-настоящему гложет меня. Я до сих пор просыпаюсь посреди ночи и вспоминаю об этом. Не думаю, что это когда-либо отпустит меня", — цитирует Терри Daily Mail.