Терри подумывал совершить суицид в Москве в 2008 году

Джон Терри Бывший капитан "Челси" Джон Терри признался, что подумывал совершить суицид в Москве после своего рокового промаха в серии пенальти в финале Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед" в 2008 году.

Подходя к 11-метровой отметке в "Лужниках", Терри мог принести победу "Челси", однако Джон поскользнулся и пробил в штангу. В результате серию пенальти — а с ней и трофей — выиграл "Юнайтед".

Терри был настолько огорчен своей ошибкой, что подумывал сброситься с 25-го этажа отеля Ritz Carlton на Тверской улице.

"Оглядываясь назад, я думаю, мне следовало бы поговорить с кем-нибудь в то время, потому что я вспоминаю, как все мы вернулись в отель после матча. Я был на 25 этаже в Москве, выглядывал в окно и постоянно спрашивал себя: "Почему? Почему?"

"Я не говорю, что сбросился бы, если бы у меня была такая возможность, но вы понимаете, что в такое время в твоей голове проносятся разные мысли".

"Затем подошли парни и увели меня вниз. В такие моменты ты думаешь: "А что, если?" Ты никогда не знаешь, что могло бы случиться".

"В то время, три или четыре дня спустя, мы отправились в сборную Англии. Мы сидели за одним столом с игроками "Манчестер Юнайтед", и это было худшей вещью!"

"Затем мы сыграли против сборной Америки на "Уэмбли", и я забил гол головой из-за пределов штрафной площади, после чего я лишь подумал: "Почему я просто не могу променять этот момент на тот?"

"Это до сих пор не дает мне покоя. Конечно, с годами это смягчилось. Думаю, когда ты играешь матч за матчем, сезон за сезоном, ты откладываешь эти размышления на потом".

"Но теперь, когда я завершил карьеру и не сосредоточен на игре перед болельщиками каждую неделю, это по-настоящему гложет меня. Я до сих пор просыпаюсь посреди ночи и вспоминаю об этом. Не думаю, что это когда-либо отпустит меня", — цитирует Терри Daily Mail.



Метки Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Терри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.12.2025 00:05

  1. shakur 16.12.2025 06:54 # shakur
    Недостойные 45 лет жизни, не был одним из лучших в своём деле. не RIP

    (ответить)

  2. alexomck 16.12.2025 02:46 # alexomck
    Мудила именно из-за футбола сброситься хотел, он даже тупее, чем кажется.

    (ответить)

  3. dexter 16.12.2025 01:08 # dexter
    Москва - столица мира! Даже самые тупые бриты проникаются русским духом.

    (ответить)

  4. charmk 16.12.2025 01:05 # charmk
    ага надо было, жаль не с 26го этажа, символично было бы

    (ответить)

  5. gameboy 16.12.2025 01:04 # gameboy
    Окак.

    (ответить)

  6. hunter022 16.12.2025 00:39 # hunter022
    Лучше бы не думал и сразу сделал,по крайней мере Бридж был бы благодарен...

    (ответить)

