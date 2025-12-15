Тиаго Силва может вернуться в Премьер-Лигу

Тиаго Силва Защитник бразильского "Флуминенсе" Тиаго Силва может вернуться в Премьер-Лигу в январе.

Контракт Силвы истекает только в конце сезона, однако "Флуминенсе" уже вылетел из Кубка Бразилии, и это может ускорить уход Тиаго. При этом завершать игровую карьеру ветеран не планирует.

Силву связывают с переходом в "Милан", но Daily Mail утверждает, что важным фактором для Тиаго может стать семья, по которой он очень скучает и которая по-прежнему живет в Лондоне.

В начале декабря старший сын Силвы заключил свой первый профессиональный контракт с "Челси", а немногим ранее младший, который также занимается в академии "синих", был впервые вызван в юношескую сборную Англии U-15.

Поэтому клубы Премьер-Лиги уже обратили свой взор на 41-летнего бразильца, который сыграл 155 матчей за "Челси" с 2020 по 2024 год.



  1. hunter022 15.12.2025 23:31 # hunter022
    Обратно в синюю помойку, чтобы каждый наподающий надругался над ним,на закате карьеры

  2. gameboy 15.12.2025 23:03 # gameboy
    Тиагу!
    Тиагу!
    Тиагу!

