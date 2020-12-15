"Сити" сделал Гехи своей ведущей трансферной целью

"Манчестер Сити" сделал капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи своей ведущей трансферной целью на следующее лето.

По информации The Times, "Сити" внимательно следит за Гехи уже пару сезонов и решил не упускать возможность заполучить Марка свободным агентом следующим летом.



Ожидается, что 25-летний защитник сборной Англии дождется окончания своего контракта и не покинет "Пэлас" в зимнее трансферное окно.



"Сити" рассматривает Гехи своей целью номер один, однако на Марка также претендуют другие гранды Премьер-Лиги и Европы, включая "Ливерпуль", "Баварию" и "Реал".



"Сити" в любом случае планирует обновить свою линию обороны следующим летом, потому что Мануэль Аканджи не вернется из аренды в "Интере", а Джон Стоунс уже не молод и больше лечится, чем играет.