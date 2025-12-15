Франк заручился поддержкой владельцев "Тоттенхэма"

Владельцы "Тоттенхэма" выразили свою поддержку главному тренеру Томасу Франку.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Ноттингем Форест", показав удручающий футбол и нанеся лишь один удар в створ.



"Шпоры" выиграли лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги и теперь находятся в нижней половине таблицы.



После матча на "Сити Граунд" Франк, реагируя на критику в свой адрес, заявил, что у него нет "быстрого решения", а также выразил надежду, что у него будет время на исправление ситуации.



Слова Франка были услышаны высшим руководством "Тоттенхэма", и The Athletic может подтвердить, что семейство Льюис, владеющее "шпорами", выразило Томасу свою поддержку и пообещало время на перестройку команды.



Поскольку перестройке подвергается не только команда, но и вся культура в клубе, владельцы "Тоттенхэма" готовы быть терпеливыми.