Франк заручился поддержкой владельцев "Тоттенхэма"

Томас Франк Владельцы "Тоттенхэма" выразили свою поддержку главному тренеру Томасу Франку.

Накануне "Тоттенхэм" потерпел поражение 3:0 в гостях у "Ноттингем Форест", показав удручающий футбол и нанеся лишь один удар в створ.

"Шпоры" выиграли лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги и теперь находятся в нижней половине таблицы.

После матча на "Сити Граунд" Франк, реагируя на критику в свой адрес, заявил, что у него нет "быстрого решения", а также выразил надежду, что у него будет время на исправление ситуации.

Слова Франка были услышаны высшим руководством "Тоттенхэма", и The Athletic может подтвердить, что семейство Льюис, владеющее "шпорами", выразило Томасу свою поддержку и пообещало время на перестройку команды.

Поскольку перестройке подвергается не только команда, но и вся культура в клубе, владельцы "Тоттенхэма" готовы быть терпеливыми.



Дата 15.12.2025 21:00

