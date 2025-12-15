Берн получил прокол легкого и перелом ребра

Дэн Берн Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн получил прокол легкого и перелом ребра в дерби против "Сандерленд".

Накануне "Ньюкасл" потерпел поражение 0:1 в гостях у "Сандерленда", но для Берна этот матч Премьер-Лиги был завершен еще в концовке первого тайма.

Берн серьезно пострадал в столкновении с правым защитником "черных котов" Норди Мукиеле, который за свой подкат получил желтую карточку.

После матча главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сообщил, что Берну было тяжело дышать в перерыве, из-за чего Дэн был вынужден отправиться со стадиона в госпиталь.

По информации Daily Mail, в медицинском учреждении у Берна диагностировали прокол легкого, а также перелом ребра, из-за чего Дэн пропустит весь праздничный период и большую часть января.

Поскольку Свен Ботман, Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер и Эмиль Крафт в данный момент тоже травмированы, в распоряжении Хау на ближайшие матчи осталось только четверо защитников: Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Малик Тиав и Льюис Холл.



Метки Берн, Ньюкасл, травмы

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1388

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 15.12.2025 20:30 # sausage
    Пенсы сжали брелочки и перекрестились, в субботу поедут к обескровленному Ньюкаслу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: