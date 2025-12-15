Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн получил прокол легкого и перелом ребра в дерби против "Сандерленд".

Накануне "Ньюкасл" потерпел поражение 0:1 в гостях у "Сандерленда", но для Берна этот матч Премьер-Лиги был завершен еще в концовке первого тайма.



Берн серьезно пострадал в столкновении с правым защитником "черных котов" Норди Мукиеле, который за свой подкат получил желтую карточку.



После матча главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау сообщил, что Берну было тяжело дышать в перерыве, из-за чего Дэн был вынужден отправиться со стадиона в госпиталь.



По информации Daily Mail, в медицинском учреждении у Берна диагностировали прокол легкого, а также перелом ребра, из-за чего Дэн пропустит весь праздничный период и большую часть января.



Поскольку Свен Ботман, Джамаал Ласселлс, Киран Триппьер и Эмиль Крафт в данный момент тоже травмированы, в распоряжении Хау на ближайшие матчи осталось только четверо защитников: Тино Ливраменто, Фабиан Шер, Малик Тиав и Льюис Холл.



